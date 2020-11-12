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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Вани Федотова

11:09
  • четверг
  • 12 ноября 2020

У мальчика – врождённая аномалия развития уха

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение трехлетнего Вани Федотова.
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-месячной Саши Дяченко

У мальчика – врождённая аномалия развития уха. Ребенок слышит только левым ухом, при любых простудах есть опасность развития скрытых гнойных отитов и даже опухоли головного мозга. Ему необходима сложная операция, которую таким маленьким детям в большинстве клиник не делают. Но провести лечение готовы в Международном Калифорнийском институте заболеваний уха. У американских врачей - большой опыт подобных операций с использованием запатентованного импланта.

Слова благодарности от мамы Вани:

"От всей нашей небольшой семьи говорим вам искренние слова благодарности. Ваша помощь неоценима, поддержка колоссальна! Огромное материнское спасибо за ваши добрые сердца и ту помощь, без которой мы бы не справились. Вы совершили чудо, собрав средства на лечение Вани. Мы хотели бы пожелать вам здоровья, добра и как можно больше счастливых моментов. Низкий поклон!"

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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