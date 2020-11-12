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Уйти к конкурентам ради высокой зарплаты готовы более половины россиян

11:25
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Повышение в должности также приятный бонус

Высокая заплата – достаточно весомый аргумент для перехода на работу в конкурирующую фирму. Так считают более половины опрошенных россиян. По мнению части респондентов, высокая зарплата должна сопровождаться и повышением в должности.
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По данным опроса, проведенного порталом Роструда "Работа в России", 55% респондентов готовы уйти к конкурентам, если те предложат зарплату выше.

"Для многих одним из ключевых условий для принятия такого решения является повышение в должности. Так ответили 15% респондентов. Столько же участников опроса сообщили, что готовы перейти в конкурирующую фирму, если там предложат привлекательный соцпакет, включающий компенсации на лечение и отдых, ДМС и другие блага", - говорится в опубликованном порталом сообщении.

Есть зависимость и от размера предложенного повышения. Чуть более половины опрошенных согласятся на переход к конкуренту, если зарплата повысится на 30%. Каждый третий сменит работодателя при условии роста дохода не менее чем на 50%. И лишь 7% респондентов удовлетворятся повышением дохода на 10%.

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