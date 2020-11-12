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В московские ЗАГСы пустят не всех

12:00
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Число посетителей пришлось ограничить из-за COVID-19

ЗАГСы Москвы ограничили количество гостей на регистрации брака до пяти человек, рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

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Подобные меры вызваны нестабильной эпидемиологической обстановкой в столице. Также Уханева посоветовала московским молодоженам перенести торжественное событие на другие даты, чтобы избежать риска заражения.

"В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", - сообщила Уханева.

На самой церемонии жених и невеста могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов средства индивидуальной защиты все-таки придется использовать. Также всем посетителям ЗАГСов при входе будут измерять температуру – в случае повышенной температуры или отсутствия масок и перчаток попасть в помещение не получится, передает АГН "Москва".

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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