В московские ЗАГСы пустят не всех

Число посетителей пришлось ограничить из-за COVID-19

ЗАГСы Москвы ограничили количество гостей на регистрации брака до пяти человек, рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Подобные меры вызваны нестабильной эпидемиологической обстановкой в столице. Также Уханева посоветовала московским молодоженам перенести торжественное событие на другие даты, чтобы избежать риска заражения.

"В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", - сообщила Уханева.

На самой церемонии жених и невеста могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов средства индивидуальной защиты все-таки придется использовать. Также всем посетителям ЗАГСов при входе будут измерять температуру – в случае повышенной температуры или отсутствия масок и перчаток попасть в помещение не получится, передает АГН "Москва".

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