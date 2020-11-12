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Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Армению

11:54
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Ил-76 и Ан-124 за 2 дня доставили в зону конфликта более 750 военнослужащих

Переброска российского миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского конфликта продолжается. 12 ноября из России в Армению вылетели еще два военно-транспортных самолета, сообщили журналистам в Минобороны России.
Переброску российских вертолетов в Карабах сняли на видео

"Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения", - сказали в ведомстве. Военные уточнили, что для выполнения задач в регион перебрасываются подразделения 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа.

По данным Минобороны, уже более 750 военнослужащих переправлено самолетами Ил-76 и Ан-124 в Армению, начиная с 10 ноября. Переброшены также бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости – всего более 110 единиц техники.

Заявление о полном прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе подписали 9 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соглашение подразумевает размещение в регионе российских миротворцев.

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