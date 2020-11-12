Мишустин заявил о необходимости поддержать россиян и бизнес

Коронавирус негативно отразился на российской экономике

Ситуация в экономике страны остается непростой, в поддержке нуждается как население, так и целые отрасли и предприятия, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

"В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы, и семьи с детьми", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что российское правительство должно приложить все усилия, чтобы решить те проблемы, с которыми пришлось столкнуться населению. Мишустин добавил, что надо минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку и контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости, передает РИА Новости.

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