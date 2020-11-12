Большая пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате"

Журналисты смогут пообщаться с президентом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в "необычном формате".

"Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", - цитирует Пескова "Интерфакс".

По его словам, пресс-конференция Путина пройдет с элементами прямой линии.

Дмитрий Песков также отметил, что у региональных, федеральных и зарубежных журналистов будет возможность пообщаться с президентом.

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