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Большая пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате"

12:16
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Журналисты смогут пообщаться с президентом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в "необычном формате".

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"Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", - цитирует Пескова "Интерфакс"

По его словам, пресс-конференция Путина пройдет с элементами прямой линии. 

Дмитрий Песков также отметил, что у региональных, федеральных и зарубежных журналистов будет возможность пообщаться с президентом.

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