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Мишустин продлил налоговые каникулы для малого бизнеса

12:21
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Мера поддержки действует до конца года

Налоговые каникулы для российских предприятий малого и среднего бизнеса продлены. О том, что мера поддержки бизнеса будет действовать до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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"Такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года", - заявил премьер.

Мишустин уточнил, что эта мера коснется компаний, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания. Продлены каникулы и для предприятий развлекательной и спортивной сфер, а также для занятых в организации конференций и выставок.

Премьер напомнил, что таким образом выполняется поручение, данное президентом России Владимиром Путиным. По словам Мишустина, соответствующее постановление уже подписано, передает ТАСС.

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