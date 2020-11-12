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Кабмин выделил еще 62 миллиарда на выплаты малообеспеченным семьям

12:36
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Помощь получат родители 4 миллионов детей

Кабмин направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Общая сумма помощи малообеспеченным семьям превысит 123 миллиарда, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет представляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направлено 62 миллиарда рублей", - заявил премьер заседании правительства.

Мишустин уточнил, что выплаты получат 4 миллиона детей в возрасте от 3 до  7 лет. Таким образом, общая сумма помощи нуждающимся семьям в 2020 году - более 123 миллиардов рублей.

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