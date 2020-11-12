Научно-практический форум "Уроки Нюрнберга" пройдет в Москве 20-21 ноября

Место проведения - Музей победы

В Москве готовятся отметить знаменательную дату - 75-летие со дня начала Нюрнбергского процесса. Этому событию будет посвящен международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", который пройдет 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

Его организаторы встретились в четверг на конференции в международном мультимедийном центре МИА "Россия сегодня". К ним присоединились и гости из-за рубежа по видеосвязи. Участники говорили о недопустимости попыток исказить историю. Они призвали учесть и обобщить накопленный опыт с тем, чтобы осмыслить уроки Нюрнберга применительно к современности.

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