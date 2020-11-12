Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на более ранний срок

На это повлияла пандемия коронавируса

Ближайшие каникулы ожидают школьников Москвы только зимой, поскольку отдых в октябре затянулся на две недели, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации объявил для всех школьников столицы каникулы с 5 по 18 октября. После этого ученики 1-5 классов смогли вернуться за парты, а учащихся с 6 по 11 класс перевели на дистанционное обучение до 22 ноября. Решение о дальнейшем продлении существующих мер пока не озвучивалось.

"В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе. После осенних каникул следуют зимние", - объяснили в департаменте.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Власти города призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"