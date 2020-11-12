На Ленинском проспекте выявили нелегальную кальянную

Она работала, несмотря на временный запрет

Столичный Роспотребнадзор продолжает проверки соблюдения санитарных норм. Так, на Ленинском проспекте выявили кальянную, которая работала, хотя в период пандемии такие заведения должны быть закрыты. Кроме того, сотрудники не проводили дезинфекцию, не обеззараживали воздух, да и маски с перчатками не носили. Как, скорее всего, и посетители, но выяснить это не удалось - они сбежали, оставив после себя следы отдыха.

В фитнес-клубе в Чертанове маски и перчатки носят, но только персонал. От посетителей этого не требовали. Здесь также не очищали воздух, не обрабатывали поверхности, а в туалетах не было санитайзеров.

"В виду выявленных нарушений ответственное юридическое лицо будет уведомлено о составлении протокола о временном запрете деятельности. Материалы дела будут направлены в суд. Выявленные нарушения могут повлечь, по решению суда, наложение штрафа на юридическое лицо в сумме до 500 тысяч рублей и административное приостановление деятельности сроком до 90 суток", - сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

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