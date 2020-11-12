ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве диагностировать коронавирус помогает искусственный интеллект

15:06
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Какие еще перспективы есть у новой технологии?

Уникальная виртуальная платформа была создана на базе временных госпиталей. Ее алгоритмы позволяют анализировать рентгеновские снимки, разрабатывать план лечения и даже ставить диагнозы. Какие еще перспективы есть у новой технологии?

Будущее уже наступило  - в столичном ковид-госпитале, развернутом в торговом центре "Москва". При поступлении пациента вирусную пневмонию здесь определяют всего за полчаса. Сначала делают КТ. Современный томограф с высокой четкостью и скоростью работы. Затем заключение доктора, которое сразу записывается в электронную карту пациента и считывается мгновенно - через личный QR код на электронном браслете, передает "ТВ Центр".

Максимальная оперативность и больше никаких исписанных врачом медицинских карт. Новые технологии освобождают и время, и силы. Шутки про неразборчивый медицинский почерк здесь уже не актуальны.

Снимки КТ и МРТ из столичных больниц стекаются сюда в Московский референс-центр лучевой диагностики и телемедицины. Здесь искусственный интеллект с точностью может определить процент изменения лёгких и выявить то самое затемнение в виде матового стекла, характерное для вирусной пневмонии при ковиде.

"В сутки один амбулаторный КТ-центр проводил до 200 исследований - это огромный объем. Наши врачи испытывали колоссальные перегрузки и тут как нельзя кстати оказались инструменты искусственного интеллекта, которые упрощали работу врача", - рассказал  руководитель Московского референс-центра лучевой диагностики Владимир Барышов.

Помимо признаков ковида, робот может определить рак легкого и груди.  Впрочем, искусственный интеллект все же не замена доктору, а страховка от ошибок и помощник. В этой столичной поликлинике его подключают уже при первом обращении пациента. Алексей пришёл к врачу с жалобами на головные боли. На экране компьютера сразу отобразилась электронная карта пациента. Умная система помогла быстро сформировать план обследования и лечения.

Новейшее медицинское оборудование для диагностики и лечения скоро будет в каждой районной поликлинике.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.