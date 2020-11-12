В Москве диагностировать коронавирус помогает искусственный интеллект

Какие еще перспективы есть у новой технологии?

Уникальная виртуальная платформа была создана на базе временных госпиталей. Ее алгоритмы позволяют анализировать рентгеновские снимки, разрабатывать план лечения и даже ставить диагнозы. Какие еще перспективы есть у новой технологии?

Будущее уже наступило - в столичном ковид-госпитале, развернутом в торговом центре "Москва". При поступлении пациента вирусную пневмонию здесь определяют всего за полчаса. Сначала делают КТ. Современный томограф с высокой четкостью и скоростью работы. Затем заключение доктора, которое сразу записывается в электронную карту пациента и считывается мгновенно - через личный QR код на электронном браслете, передает "ТВ Центр".

Максимальная оперативность и больше никаких исписанных врачом медицинских карт. Новые технологии освобождают и время, и силы. Шутки про неразборчивый медицинский почерк здесь уже не актуальны.

Снимки КТ и МРТ из столичных больниц стекаются сюда в Московский референс-центр лучевой диагностики и телемедицины. Здесь искусственный интеллект с точностью может определить процент изменения лёгких и выявить то самое затемнение в виде матового стекла, характерное для вирусной пневмонии при ковиде.

"В сутки один амбулаторный КТ-центр проводил до 200 исследований - это огромный объем. Наши врачи испытывали колоссальные перегрузки и тут как нельзя кстати оказались инструменты искусственного интеллекта, которые упрощали работу врача", - рассказал руководитель Московского референс-центра лучевой диагностики Владимир Барышов.

Помимо признаков ковида, робот может определить рак легкого и груди. Впрочем, искусственный интеллект все же не замена доктору, а страховка от ошибок и помощник. В этой столичной поликлинике его подключают уже при первом обращении пациента. Алексей пришёл к врачу с жалобами на головные боли. На экране компьютера сразу отобразилась электронная карта пациента. Умная система помогла быстро сформировать план обследования и лечения.

Новейшее медицинское оборудование для диагностики и лечения скоро будет в каждой районной поликлинике.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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