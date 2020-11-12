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В "Шереметьево" пассажирки спрятали под одеждой более 13 кг золота

15:07
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Их "выдал" металлодетектор

13 с половиной  килограммов золота пытались провезти две россиянки, вернувшиеся из Турции. Но были задержаны на Шереметьевской таможне, передает "ТВ Центр".

Пассажирки пытались пройти через "зелёный коридор", тем самым показывая, что скрывать им нечего. Однако миновать металлодетектор у женщин не получилось - техника среагировала, и дам решили проверить на цифровом сканере.

Тот высветил всё. Оказалось, туристки спрятали под одеждой несколько увесистых пакетов, примотав их к себе скотчем. Из свертков таможенники извлекли кольца, цепочки, серьги, браслеты - всего более трех тысяч золотых украшений и ещё более 100 комплектов из благородного металла. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда".

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