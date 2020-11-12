Московские полицейские помогли пенсионерке попасть домой

Она не смогла открыть дверь в квартиру

В Печатниках столичные полицейские пришли на помощь пожилой москвичке. У 70-летней женщины заклинило замок на входной двери, передает "ТВ Центр".

Как рассказала пенсионерка, она вышла по делам, а попасть обратно в квартиру уже не смогла. Соседи по лестничной площадке пытались ей помочь, но в итоге обратились в полицию.

На место незамедлительно приехали сотрудники ППС. Они попросили у жильцов инструменты и аккуратно вскрыли дверь. Спустя несколько дней стражи правопорядка вновь навестили пожилую женщину, заодно установили ей новый замок.

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