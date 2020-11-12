Как проходят олимпиады школьников в дистанционном формате

Из-за пандемии - все в режиме онлайн, под строгим видеоконтролем

В четверг в Москве стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем принимают участие почти 200 тысяч столичных учеников. Свои знания они покажут в 24-х предметах. А победители смогут принять участие в следующем - региональном туре - и даже дойти до финала.

В этой семье все строго по расписанию. Ульяна и Матвей готовятся к Всероссийской олимпиаде, а значит успеть нужно многое. Ульяна в прошлом году вышла на 7 региональных этапов и по 5 предметам стала победителем. Но как настоящему олимпийцу ей этого мало и она мечтает об абсолютной победе и поступлении в Дипломатическую академию.

Несмотря на дистанционное обучение, в школах и олимпиадном движении всё по плану. Но с небольшими корректировками. Все дополнительные кружки по подготовке к олимпиадам тоже онлайн.

"В условиях, когда, может быть, и не стоит много времени проводить на улице, в каких-то тусовках, ребята используют это время для подготовки к олимпиаде", - говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Матвей догоняет старшую сестру по количеству участий в олимпиадах. Мечтает стать хирургом, а для этого, уверен, нужно серьезно поработать. Матвей даже не представляет, как бы все успевал, если бы на сборы по подготовке к олимпиаде нужно было ездить. Освободившееся за счет этого время посвящает дополнительным занятиям. Говорит, эффективность учебы повысилась чуть ли не втрое.

"Дома - это удобно. Тут, например, чай, еда, конспекты. А там же ты чай не попьешь, еще что-то не сделаешь. У нас большая часть класса радуется тому, что дистанционку продлили", - рассказал Матвей Васияров.

Школьный этап Всероссийской олимпиады в этом году прошел в онлайн-формате. Таким же станет и муниципальный, который стартовал сегодня. Задания хоть и будут решать за домашним компьютером, но под присмотром. Одно из главных условий - включённая видеокамера во время решения задач.

"Это удаленный контроль за ребятами. То есть это функция видеоконтроля, выполнения заданий, как дети выполняют задания", - отметил руководитель ассоциации победителей олимпиад Артём Шишов.

При этом в Центре педагогического мастерства - а именно там занимаются подготовкой московских школьников к всероссийской олимпиаде - уверены: даже если удастся списать, делу это не поможет.

"Хочу подчеркнуть, что нечестное участие в муниципальном этапе просто бессмысленно. Потому что муниципальный этап не дает никаких льгот. А потом на региональном ты просто провалишься", - рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Региональный этап обычно проводится в период с января по март. В прошлом году он фактически стал заключительным. Именно его результаты засчитывали вузы. Что привело к серьезному соперничеству с абитуриентами, которые набрали высокие балы за ЕГЭ. В этом году организаторы олимпиады надеются, что и региональные, и заключительный этапы пройдут в очном режиме.

Екатерина Гоголева, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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