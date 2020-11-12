Бурая медведица из Московского зоопарка готовится к спячке

К зрителям она не выйдет до весны

В "Московском зоопарке" начала готовиться к зимней спячке бурая медведица Роза, середина ноября - самое время. Выглядит Роза вполне упитанно, а значит, калории накоплены, можно смело оправляться на боковую.

Впрочем, медведица продолжает ежедневные водные процедуры. А ещё обходит владения, правда, уже медленно и флегматично. Подолгу останавливается у любимого мяча, но бурной игры тоже не получается, сонливость явно берёт верх.

Скоро Роза, наконец, уляжется в тёплой берлоге, там ей уже подготовили лежанку из сена. На публике она появится не раньше марта, передает "ТВ Центр".

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