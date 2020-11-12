Кремль отреагировал на заявления Турции об участии в операции в Карабахе

Вопрос должны решать Ереван и Баку

Участие турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не обсуждалось. Представители Анкары будут присутствовать только в мониторинговом центре на территории Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон. А взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос не может обсуждаться только Москвой и Анкарой. Окончательно решение за теми, кого разделяют миротворцы – то есть, за Ереваном и Баку.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления главы Минобороны Турции. Хулуси Акар утверждает, что турецкие военные примут участи в миротворческой миссии в Карабахе.

В российском МИДе также отреагировали на заявления Анкары. Глава СМИД Сергей Лавров подчеркнул, что турецкие наблюдатели будут находиться на территории наблюдательного центра в Азербайджане и не будут выезжать в Нагорный Карабах. Участие Турции в миротворческой миссии в каком-либо другом формате не предусмотрено.

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