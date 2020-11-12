Записаться на ПЦР-тестирование в Москве стало проще

Количество слотов для записи увеличили

В московских поликлиниках более чем на тысячу увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, обстановка по коронавирусу остается напряженной: ежедневно в Москве выявляют несколько тысяч заболевших.

"Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы", - сказала Ракова.

Общий объем слотов превысит 6 тысяч. Сдать ПЦР-тест можно по предварительной записи в одной из 162 поликлиник.

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