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Собянин допустил продление дистанционки для старшеклассников

13:33
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Младшеклассников могут перевести на дистанционное обучение по решению родителей

Дистанционное обучение для московских школьников 6-11 классов, скорее всего, будет продлено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На следующей неделе примем решение, продлять или не продлять дистанционное обучение школьников, исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью, можно сказать, что эта система будет продлена", - сказал Собянин, добавив, что учащиеся младших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению родителей на общем собрании.

С 9 октября учащиеся 6-11 классов московских школ перешли на дистанционное обучение. Пока оно продлено до 22 ноября. Ученики 1-5 классов учатся в очном режиме.

В понедельник Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября на дистанционное обучение переводятся и студенты колледжей и вузов. Дистанционка для них будет действовать до 15 января.

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