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Собянин подтвердил отмену массовых новогодних мероприятий в Москве

13:46
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Гулять по улицам в новогоднюю ночь москвичам не запрещают

Жителям столицы рекомендуют встретить Новый год в узком семейном кругу. Гулять по улицам в новогоднюю ночь москвичам также никто не запрещает, однако массовых мероприятий не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отменил в Москве массовые новогодние гуляния

"Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома... Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин объяснил эти решения сложной эпидемиологической ситуацией в столице. По словам мэра Москвы, рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей и родителей в этих условиях будут напоминать "пир во время чумы". Собянин признал, что ограничения в Новый год неприятны – но власти заботятся, в первую очередь, о здоровье и жизни людей.

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