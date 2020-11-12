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В России мигрантов могут обязать заново получать водительские права

14:07
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Новый законопроект разработали в МВД России

МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранных граждан, которые уже получили российское гражданство или вид на жительство. При желании они могут получить удостоверение в России, передает РИА Новости.
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"Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными […] на территории РФ по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ", - сказано в законопроекте, разработанном МВД России.

Отмечается, что это правило не будет применяться к россиянам, которые постоянно проживают на территории другого государства и ездят по местным правам. Также по национальным правам можно будет ездить и гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии, которые имеют вид на жительство в России.

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