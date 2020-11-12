В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах

Из-за того, что люди снимают маски

В Турции из-за коронавируса запретили курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта. Соответствующее распоряжение отдало министерство внутренних дел республики, пишет издание Daily Sabah.

В ведомстве пояснили, что граждане Турции обязаны носить маски везде, кроме жилых домов, однако некоторые во время курения снимают их. Тем самым создается угроза дальнейшего распространения коронавируса.

Пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика, заявили ранее в Минздраве республики. С начала пандемии в стране было выявлено больше 402 тысяч случаев заражения. Скончались 11 тысяч человек.

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