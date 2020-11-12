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В столице обсудили меры противодействия коррупции

14:31
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Мероприятие прошло в формате вебинара

В Москве провели научно-практическую конференцию по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Мероприятие состоялось в формате вебинара при технической поддержке Московского городского университета управления правительства Москвы.
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Как сообщается на сайте Департамента региональной безопасности города Москвы, конференцию провели в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного указом президента России Владимира Путина.

На мероприятии выступили представители администрации президента России, Минтруда, общественных организаций, правоохранительных органов и высших учебных заведений, которые изучают вопросы профилактики и противодействия коррупции.

Участниками вебинара также стали свыше 100 руководителей различного звена органов исполнительной власти Москвы. Они отвечают за реализацию требований законодательства о противодействии коррупции. 

На конференции обсудили актуальные проблемы правового обеспечения противодействия коррупции, совершенствование механизмов предупреждения коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организациях. Кроме того, разговор зашел о правоприменительной практике в сфере противодействия коррупции.

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