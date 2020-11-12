Путин подписал указ о российских миротворцах в Карабахе

Президент поручил производить ротацию контингента не реже 2 раз в год

Указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе подписал президент России Владимир Путин. Основанием для документа стали постановление Совфеда об использовании российских Вооруженных сил за пределами страны, а также совместное заявление российского лидера, президента Азербайджана и премьер-министра Армении по прекращению огня.

В указе, опубликованном на портале правовой информации, отмечено, что в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование Вооруженных сил России численностью до 1 960 военнослужащих. Срок пребывания контингента - пять лет. Предусмотрено автоматическое продление срока на последующие пятилетние периоды.

Указано, что миротворческий контингент будет развернут вдоль линии соприкосновения сторон конфликта в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора. Путин поручил производить ротацию российского миротворческого контингента в Карабахе не реже двух раз в год.

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