Сергунина: партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов

Проект запустили недавно
Партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru до конца декабря могут стать 30 фондов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Сервис запущен в тестовом режиме 16 октября. Сейчас в нем зарегистрировано девять благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14. Планируется, что к концу года партнерами станут около 30 организаций", - сообщила она.
Сергунина отметила, что в дальнейшем функционал платформы будет совершенствоваться с учетом предложений благотворительных фондов и горожан, передает АГН "Москва".
Ранее заместитель мэра рассказала, что пользователи сервиса пожертвовали уже свыше тысячи благотворительных взносов. Среди зарегистрированных организаций вошли "Справедливая помощь доктора Лизы", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", "Фонд продовольствия "Русь", фонды "Благо Дари Миру", "Ника", "Кораблик", "Женщины за жизнь", "Романсиада" и "Гольфстрим".
Стать участником проекта может любой фонд, занимающийся социально значимой деятельностью в Москве более года и состоящий в реестре благотворительных организаций города. Подробную информацию об участии, перечень документов и инструкцию по подключению можно найти на сайте "Душевная Москва". Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица в разделе "Мои платежи".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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