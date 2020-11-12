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Сергунина: партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов

14:35
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Проект запустили недавно

Партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru до конца декабря могут стать 30 фондов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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"Сервис запущен в тестовом режиме 16 октября. Сейчас в нем зарегистрировано девять благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14. Планируется, что к концу года партнерами станут около 30 организаций", - сообщила она.

Сергунина отметила, что в дальнейшем функционал платформы будет совершенствоваться с учетом предложений благотворительных фондов и горожан, передает АГН "Москва".

Ранее заместитель мэра рассказала, что пользователи сервиса пожертвовали уже свыше тысячи благотворительных взносов. Среди зарегистрированных организаций вошли "Справедливая помощь доктора Лизы", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", "Фонд продовольствия "Русь", фонды "Благо Дари Миру", "Ника", "Кораблик", "Женщины за жизнь", "Романсиада" и "Гольфстрим".

Стать участником проекта может любой фонд, занимающийся социально значимой деятельностью в Москве более года и состоящий в реестре благотворительных организаций города. Подробную информацию об участии, перечень документов и инструкцию по подключению можно найти на сайте "Душевная Москва". Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица в разделе "Мои платежи".

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