Депутат МГД Русецкая: Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку социально ориентированным НКО

Немалая часть бюджета уйдет на поддержку соцпроектов

Комиссия Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций в ходе заседания поддержала законопроект о бюджете столицы на следующий год и плановый период 2022-2023 годов.

"Основным вопросом повестки дня было рассмотрение проекта бюджета города Москвы на 2021-2023 годы. <...> В частности, к компетенции комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций относится поддержка городом многочисленных общественных структур, выполняющих значительную часть социальной работы, ведущейся в Москве. По результатам обсуждения комиссия утвердила проект бюджета", - сообщила член комиссии Маргарита Русецкая.

Депутат подчеркнула, что бюджет столицы до 2023 призван развивать и сохранять все социальные обязательства перед горожанами. На соцрасходы будет выделено порядка 56% бюджета, что составляет около 1,8 триллионов рублей.

"В частности, на заседании комиссии я подняла вопрос о дополнительном финансировании для организаций ветеранов - старшим поколениям приходится труднее всего в период пандемии. В городе сейчас работают 1 тыс. 66 первичных ветеранских организаций, только в моем избирательном округе ведут свою очень важную работу 16 первичных ветеранских организаций и два районных совета. Это давно сложившаяся, очень серьезная и важная структура, при этом она остро нуждается в помощи, особенно сейчас", - рассказала парламентарий.

По ее словам, не менее актуальной является и помощь студентам. В 2021 году Ассоциация студентов Москвы получит 420 миллионов рублей с целью поддержки нуждающихся студентов. 150 миллионов рублей выделено на обеспечение деятельности Общественной палаты Москвы. Также продолжается конкурс грантов для некомммерческих организаций "Душевная Москва" - это важнейший механизм поддержки НКО социальной направленности, считает Русецкая.

Замруководителя департамента финансов Москвы Ольга Марусова тоже выделила несколько вопросов о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, которые запланированы в проекте бюджета на 2021-2023 годы.

"Данные средства предоставляются в форме субсидий и грантов организациям. Общий объем поддержки на эти цели, непосредственно на осуществление уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям, на три года составляет 10 млрд 143 млн руб., ежегодно это 3 млрд 381 млн руб. К той сумме средств, которая утверждена в законе о бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11% или на 337 млн руб.", - заявила она.

Предполагается, что в следующем году общий объем доходов бюджета Москвы составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 трлн 152 млрд 754,3 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 235 млрд 590,5 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 344 млрд 665,9 млн руб.

Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд 14 млн 426,3 тыс. руб., в 2022 году - 340 млрд 586 млн 960 тыс. руб., в 2023 году - 183 млрд 369 млн 368,5 тыс. руб.

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