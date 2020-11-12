ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наргиз снова станет бабушкой

14:53
  • четверг
  • 12 ноября 2020

У нее уже есть внук

Младшая дочь Наргиз Закировой, которая летом вышла замуж за своего возлюбленного Троя Миллера, ждет ребенка. Лейла родит в начале 2021 года. 
"Выгребли из мини-бара весь алкоголь": концертный директор о вечеринке Наргиз

"Мама и папа не могут дождаться встречи с тобой", - написала Лейла в Instagram, опубликовав снимок с УЗИ, где можно разглядеть очертания младенца. Пол ребенка девушка не раскрыла. 

Лейла - дочь Наргиз от итальянского певца Филиппа Бальзано. 50-летняя певица одобрила выбор дочери. По ее словам, Трой Миллер уже давно называет ее мамой. 

Напомним, что у Наргиз трое детей. Сабину она родила от Руслана Шарипова, Лейлу от Бальзано, а сына Ауэля от Ернура Канайбекова. Сабина уже стала мамой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.