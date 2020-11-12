Наргиз снова станет бабушкой

У нее уже есть внук

Младшая дочь Наргиз Закировой, которая летом вышла замуж за своего возлюбленного Троя Миллера, ждет ребенка. Лейла родит в начале 2021 года.

"Мама и папа не могут дождаться встречи с тобой", - написала Лейла в Instagram, опубликовав снимок с УЗИ, где можно разглядеть очертания младенца. Пол ребенка девушка не раскрыла.

Лейла - дочь Наргиз от итальянского певца Филиппа Бальзано. 50-летняя певица одобрила выбор дочери. По ее словам, Трой Миллер уже давно называет ее мамой.

Напомним, что у Наргиз трое детей. Сабину она родила от Руслана Шарипова, Лейлу от Бальзано, а сына Ауэля от Ернура Канайбекова. Сабина уже стала мамой.

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