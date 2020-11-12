ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова объяснила, почему Россия борется с COVID-19 успешнее других стран

14:47
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Глава Роспотребнадзора призвала готовить больше инфекционистов

Россия борется с коронавирусом успешнее других стран. Это объясняется тем, что у страны большой научный потенциал, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

"Безусловно, важно отметить, что Российская Федерация в выигрышном положении в отношении значительного количества стран. В первую очередь тем, что у нас есть наука, большая наука, и эта наука государственная", - заявила Попова на форуме "Сильные идеи для нового времени".

В то же время, чтобы сохранить тенденцию, в подготовке специалистов необходимо вернуться к тому объему, который был в России несколько десятилетий назад, считает глава Роспотребнадзора. Попова призвала медицинские вузы увеличить количество часов по эпидемиологии и инфекционным болезням.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.