Попова объяснила, почему Россия борется с COVID-19 успешнее других стран

Глава Роспотребнадзора призвала готовить больше инфекционистов

Россия борется с коронавирусом успешнее других стран. Это объясняется тем, что у страны большой научный потенциал, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Безусловно, важно отметить, что Российская Федерация в выигрышном положении в отношении значительного количества стран. В первую очередь тем, что у нас есть наука, большая наука, и эта наука государственная", - заявила Попова на форуме "Сильные идеи для нового времени".

В то же время, чтобы сохранить тенденцию, в подготовке специалистов необходимо вернуться к тому объему, который был в России несколько десятилетий назад, считает глава Роспотребнадзора. Попова призвала медицинские вузы увеличить количество часов по эпидемиологии и инфекционным болезням.

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