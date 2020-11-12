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Может ли сладкое и мучное вызвать онкологию

15:35
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Врач прокомментировал популярный миф

Врач-онколог Алексей Зотов объяснил, могут ли сладкие и мучные продукты привести к появлению злокачественных опухолей.

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"Есть гипотеза западного и восточного типа диет. Восточный тип подразумевает большое количество растительных продуктов, но в какой-то мере меньше углеводов. Западный тип диеты, которого мы придерживаемся. Это рафинированные продукты, легкоусвояемые углеводы", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что при восточном типе питания больше случаев рака желудка, а при западном – рака кишечника. Восточный тип питания увеличивает нагрузку на желудок из-за более тяжелого процесса переваривания пищи. При этом углеводы, добавки и усилители вкуса вступают в кишечнике в сложные химические отношения и образуются эндоканцерогены, способные вызвать онкологию толстой кишки.

"Можно сказать, что мучное, переедание, ожирение, метаболический синдром могут способствовать развитию опухолей, но так, чтобы не съесть одну печеньку, я думаю нет. Вегетарианцы меньше раком не болеют", - резюмировал онколог.

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