Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве

За пять лет город выделил более 1,5 млрд рублей на гранты социальных проектов НКО

Более тысячи социально ориентированных НКО стали обладателями грантов мэрии Москвы за пять лет. Они получили финансирование на общую сумму более полутора миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина

"Только за последние пять лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тысячи заявок на реализацию социально значимых инициатив", - добавила она.

По словам Сергуниной, для НКО в Москве создана сеть из 11 специализированных коворкинг-центров, которые предоставляют бесплатные услуги для некоммерческих организаций.

"В каждом есть удобные помещения с Wi-Fi и необходимым оборудованием. Посетители могут использовать переговорные комнаты и отдельные рабочие места, а также проводить мероприятия", - сообщила заместитель мэра.

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