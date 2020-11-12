ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве

15:33
  • четверг
  • 12 ноября 2020

За пять лет город выделил более 1,5 млрд рублей на гранты социальных проектов НКО

Более тысячи социально ориентированных НКО стали обладателями грантов мэрии Москвы за пять лет. Они получили финансирование на общую сумму более полутора миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина
Депутат МГД Русецкая: Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку социально ориентированным НКО

"Только за последние пять лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тысячи заявок на реализацию социально значимых инициатив", - добавила она.

По словам Сергуниной, для НКО в Москве создана сеть из 11 специализированных коворкинг-центров, которые предоставляют бесплатные услуги для некоммерческих организаций.

"В каждом есть удобные помещения с Wi-Fi и необходимым оборудованием. Посетители могут использовать переговорные комнаты и отдельные рабочие места, а также проводить мероприятия", - сообщила заместитель мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Наталья Сергунина
Наталья Сергунина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.