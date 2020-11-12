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Сергунина: Более 1000 пожертвований сделали москвичи через сервис на mos.ru

15:46
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Москва постоянно расширяет функционал своей цифровой экосистемы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что москвичи осуществили более одной тысячи переводов на благотворительность с помощью онлайн-сервиса. Его запустили 16 октября на портале мэра и правительства Москвы. Адресное пожертвование можно сделать также на сайте mos.ru в разделе "Мои платежи". Сервис создали по просьбе благотворителей. 
Сергунина: партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов

"Как показали первые несколько недель работы сервиса, москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например коммунальных. Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Всего горожане уже сделали свыше одной тысячи переводов. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей", - сообщила Наталья Сергунина. 

По ее словам, столичные власти активно поддерживают благотворительные организации. В текущем году они получили более 300 миллионов рублей. 67,7 миллиона рублей из них были выделены в рамках конкурса грантов мэра Москвы для НКО. 

Что касается нового сервиса, то он пока работает в тестовом режиме. Делать пожертвования могут граждане, которые зарегистрировались на mos.ru

Интернет-пользователи и представители благотворительных фондов могут выдвигать предложения по улучшению онлайн-сервиса. Например, поступило предложение о том, чтобы ввести автоматически повторяемые платежи. Благодаря этому людям не придется каждый раз вводить сумму пожертвования. Она просто спишется в установленные сроки. 

"Наша организация была инициатором создания нового благотворительного сервиса. Мы уверены, что он поможет москвичам приобщаться к благотворительной деятельности на регулярной основе", - сказала Ольга Рустамова, исполнительный директор международной благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы". 

К проекту могут присоединиться благотворительные фонды и объединения, зарегистрированные в Москве. Таких свыше трех тысяч. Партнерами сервисами станут только проверенные организации с хорошей репутацией. Отчеты о потраченных средствах фонды будут регулярно публиковать на сайте "Душевная Москва". Все участники программы получат рассылку с отчетом о собранных средствах, количестве пользователей, средней сумме платежа и другой полезной информацией. 

"С таким сервисом наш фонд приобретает дополнительную финансовую поддержку и о нас узнают еще больше людей, которые могут рассказать об этом другим", - отметила Наталья Москвитина, генеральный директор фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь". 

Напомним, что идею создания данного сервиса озвучили на встрече столичного мэра с представителями благотворительных фондов и НКО. 

Как сделать благотворительный взнос? Для этого нужно воспользоваться сервисом "Мои платежи", выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность", указать благотворительную организацию и сумму пожертвования. Перевести деньги можно только с банковской карты. 

Отметим, что Москва продолжает расширять функционал своей цифровой экосистемы и предоставлять горожанам новые возможности на единой городской интернет-платформе. Новый сервис на портале mos.ru позволяет быстро и удобно пожертвовать средства на благотворительности. 

К сервису может присоединиться любая благотворительная организация, которая более года ведет социально значимую деятельность в Москве и состоит в Реестре благотворительных организаций города. 

Чтобы попасть в реестр, нужно направить заявку в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Кроме того, организации надо зарегистрироваться на сайте "Душевная Москва" и заполнить профиль в личном кабинете. Свои благотворительные программы она должна добавить в платежный сервис портала mos.ru.

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