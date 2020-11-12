Сергунина: Более 1000 пожертвований сделали москвичи через сервис на mos.ru

Москва постоянно расширяет функционал своей цифровой экосистемы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что москвичи осуществили более одной тысячи переводов на благотворительность с помощью онлайн-сервиса. Его запустили 16 октября на портале мэра и правительства Москвы. Адресное пожертвование можно сделать также на сайте mos.ru в разделе "Мои платежи". Сервис создали по просьбе благотворителей.

"Как показали первые несколько недель работы сервиса, москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например коммунальных. Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Всего горожане уже сделали свыше одной тысячи переводов. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей", - сообщила Наталья Сергунина.

По ее словам, столичные власти активно поддерживают благотворительные организации. В текущем году они получили более 300 миллионов рублей. 67,7 миллиона рублей из них были выделены в рамках конкурса грантов мэра Москвы для НКО.

Что касается нового сервиса, то он пока работает в тестовом режиме. Делать пожертвования могут граждане, которые зарегистрировались на mos.ru.

Интернет-пользователи и представители благотворительных фондов могут выдвигать предложения по улучшению онлайн-сервиса. Например, поступило предложение о том, чтобы ввести автоматически повторяемые платежи. Благодаря этому людям не придется каждый раз вводить сумму пожертвования. Она просто спишется в установленные сроки.

"Наша организация была инициатором создания нового благотворительного сервиса. Мы уверены, что он поможет москвичам приобщаться к благотворительной деятельности на регулярной основе", - сказала Ольга Рустамова, исполнительный директор международной благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы".

К проекту могут присоединиться благотворительные фонды и объединения, зарегистрированные в Москве. Таких свыше трех тысяч. Партнерами сервисами станут только проверенные организации с хорошей репутацией. Отчеты о потраченных средствах фонды будут регулярно публиковать на сайте "Душевная Москва". Все участники программы получат рассылку с отчетом о собранных средствах, количестве пользователей, средней сумме платежа и другой полезной информацией.

"С таким сервисом наш фонд приобретает дополнительную финансовую поддержку и о нас узнают еще больше людей, которые могут рассказать об этом другим", - отметила Наталья Москвитина, генеральный директор фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь".

Напомним, что идею создания данного сервиса озвучили на встрече столичного мэра с представителями благотворительных фондов и НКО.

Как сделать благотворительный взнос? Для этого нужно воспользоваться сервисом "Мои платежи", выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность", указать благотворительную организацию и сумму пожертвования. Перевести деньги можно только с банковской карты.

Отметим, что Москва продолжает расширять функционал своей цифровой экосистемы и предоставлять горожанам новые возможности на единой городской интернет-платформе. Новый сервис на портале mos.ru позволяет быстро и удобно пожертвовать средства на благотворительности.

К сервису может присоединиться любая благотворительная организация, которая более года ведет социально значимую деятельность в Москве и состоит в Реестре благотворительных организаций города.

Чтобы попасть в реестр, нужно направить заявку в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Кроме того, организации надо зарегистрироваться на сайте "Душевная Москва" и заполнить профиль в личном кабинете. Свои благотворительные программы она должна добавить в платежный сервис портала mos.ru.

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