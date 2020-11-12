ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уральского полицейского поймали за кражу пива и орешков из супермаркета

15:36
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Он занимался этим все лето

В Магнитогорске задержали следователя полиции за кражу продуктов из супермаркета.

Как стало известно сотрудникам Следственного комитета, воровство продолжалось как минимум с июня по сентябрь 2020 года. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Источник издания Znak.com утверждает, что полицейский воровал продукты, совершая покупки на кассе самообслуживания. Например, пробивал фисташки как лук, конфеты как сухари, а при покупке пива отменял покупку, но не возвращал товар на полку.

СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается. В ближайшее время полицейскому предъявят обвинение.

На данный момент задержанный отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алкоголик
Алкоголик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.