Уральского полицейского поймали за кражу пива и орешков из супермаркета

Он занимался этим все лето

В Магнитогорске задержали следователя полиции за кражу продуктов из супермаркета.

Как стало известно сотрудникам Следственного комитета, воровство продолжалось как минимум с июня по сентябрь 2020 года. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Источник издания Znak.com утверждает, что полицейский воровал продукты, совершая покупки на кассе самообслуживания. Например, пробивал фисташки как лук, конфеты как сухари, а при покупке пива отменял покупку, но не возвращал товар на полку.

СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается. В ближайшее время полицейскому предъявят обвинение.

На данный момент задержанный отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

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