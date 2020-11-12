Собянин назвал катастрофической ситуацию с коронавирусом в Европе

Мэр пообещал не допустить развития таких событий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Европе. Он указал, что в западных странах побиты рекорды весеннего периода по заболеваемости и смертности.

"Со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация", - заявил мэр в эфире "России 24". В Москве будут приняты все усилия, чтобы не допустить подобного, пообещал он.

Собянин напомнил, что во многих странах власти вводят локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение и закрывают всех предприятия.

"Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий", - сказал он.

В столице за последние сутки подтверждено 5997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 371 человек.

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