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В Роспотребнадзоре оценили роль рыбьего жира в борьбе с COVID-19

15:18
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Добавка полезна в комплексе с другими средствами

Рыбий жир полезен для здоровья, однако сам по себе эффективно защитить от коронавируса не может. Эффект может проявиться в комплексе с другими средствами, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
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"Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой", — заявила эксперт агентству РИА Новости.

Рыбий жир способен укреплять иммунитет – в нем много витаминов A и D. Он оказывает противовоспалительный эффект, улучшает обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы. Но если игнорировать другие средства профилактики инфекции, то желаемого эффекта это не даст, заключила Вершинина.

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