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В Москве из-за коронавируса закрылись 15 крупных и средних компаний

15:45
  • четверг
  • 12 ноября 2020

По данным властей, системообразующие предприятия не пострадали

Основные системообразующие предприятия Москвы не пострадали от введенных на время пандемии коронавируса ограничений. В то же время, 15 крупных и средних компаний в столице закрылись, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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"Из крупных и средних предприятий за время пандемии у нас закрылось порядка 15... Часть из них уже были в процедуре банкротства и пандемия просто ускорила этот процесс, а три предприятия в рамках сокращения переехали в другие регионы", -сказал Прохоров на заседании комиссии Мосгордумы.

Что касается системообразующих для города предприятий, то, по словам представителя администрации, зафиксировано некоторое снижение выручки – и, соответственно, налоговых поступлений. Однако никаких "ужасных" явлений не наблюдается.

Глава департамента напомнил, что в Москве принят самый крупный пакет мер поддержки промышленных предприятий. Власти считают, что их вполне достаточно – и не стали закладывать новых в бюджет Москвы на трехлетний период, передает "Интерфакс".

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