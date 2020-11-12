Тарасов рассказал, как над ним смеются из-за Бузовой

Спортсмену до сих пор припоминают прошлый брак

Футболист Дмитрий Тарасов развелся с певицей Ольгой Бузовой без малого четыре года назад, но ему до сих пор продолжают напоминать о бывшей жене. Шутками о его прошлых отношениях не брезгуют даже коллеги.

Спортсмен признался, что последняя шутка была от главного тренера ФК "Рубин" Леонида Слуцкого. Тот включил в тренажерном зале клипы Бузовой, пока там занимался Тарасов, передает СтарХит.

"Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор, а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: "Что это? Кто так сделал?" Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения", - рассказал футболист.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова прожили в браке 4 года, в 2016 году пара рассталась. Второй женой футболиста стала модель Анастасия Костенко. За два года семейной жизни у пары родились две дочери: Милана и Ева.

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