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Мать и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе

16:23
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Еще один ребенок в больнице

Три человека погибли в результате пожара на лоджии в жилом доме в подмосковной Балашихе.

Трагедия произошла по адресу: Чистопольская улица, дом 24, в квартире на восьмом этаже. По данным МЧС, в квартире погибли мать и двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Еще один ребенок пострадал. Его отправили в центральную районную больницу. Состояние пока неизвестно.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. В настоящее время пожар ликвидирован.

Подмосковная прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия, приведшие к гибели матери с детьми. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

UPD (16:38 мск): Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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