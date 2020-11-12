В Еврокомиссии объяснили отказ от российской вакцины

Евросоюз при выборе препаратов ориентируется на европейские компании

Евросоюз не намерен закупать российские вакцины от коронавируса. Согласно стратегии, ЕС при выборе вакцины от нового коронавируса ориентируется на европейские компании, объяснил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе", - сказал он (цитата по ТАСС).

В среду Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, как только будет доказана ее безопасность и эффективность.

Ранее Минздрав России опубликовал обновленную версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса, в которую добавил вакцину "ЭпиВакКорона", зарегистрированную в октябре новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Кроме этого препарата для профилактики инфекции у взрослых от 18 до 60 лет также рекомендована комбинированная векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", которую разработал НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.

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