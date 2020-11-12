Бжания пригласил Путина посетить Абхазию

В Сочи прошли переговоры лидеров России и Абхазии

В Сочи в четверг прошли переговоры президентов России и Абхазии, сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин и Аслан Бжания обсудили, как идет развитие отношений между Москвой и Сухумом, в частности, экономическое сотрудничество двух стран.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на пандемию, двустороннее взаимодействие в самых различных областях постоянно расширяется. В частности, Россия сейчас оказывает Абхазии всестороннюю помощь в борьбе с коронавирусом. В свою очередь, Аслан Бжания подчеркнул, что Сухум будет последовательно реализовывать договоренности с Москвой, которые зафиксированы в различных документах.

"Россия остается партнером номер один, больше 70% всего экономического оборота республики – с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уже не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в "красной зоне" гудаутской больницы. И мобильный госпиталь там развертывается Министерством обороны, военные медики тоже работают", - сказал Путин.

"Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович, за ту поддержку и помощь, которую Вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы Вам за это признательны. Друзья, как известно, познаются в беде: вот в последнее время в условиях пандемии мы ещё раз эту поддержку почувствовали. Вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии, приглашаю к нам в гости", - заявил Бжания.

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