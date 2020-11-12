Коронавирус в мире: Европа и США не справляются с распространением COVID-19

Число заболевших по всему миру превысило отметку в 52 миллиона

Количество заболевших коронавирусом в мире уже превысило 52 миллиона человек. Самая тяжёлая ситуация остаётся в США. Там более 10 миллионов инфицированных. Из-за резкого роста числа госпитализаций многие клиники не справляются с нагрузкой. Италия преодолела барьер в миллион человек, заболевших COVID-19. Правительство решило закрыть на карантин ещё пять регионов. Чрезвычайное положение в ближайшие полтора месяца будет действовать и в Венгрии.

Тишину ночного Будапешта нарушают лишь треск полицейских раций и проезжающие автомобили экстренных служб. Редких прохожих сразу останавливают патрули. Власти Венгрии повторно ввели карантин. В стране действует комендантский час с 8 вечера до 5 утра. Рестораны могут работать только на доставку. Старшеклассников и студентов перевели на дистанционное обучение. Местный бизнес затягивает пояса, но к ограничениям относится с пониманием. Коронавирус выявлен почти у 115 тысяч венгров.

"Самое сложное для нас - удержать сотрудников. Ведь нам нужно будет платить им зарплату, не получая прибыли", - сказал владелец паба Золтан Кис Бокос.

"Мы понимаем, что сложными будут 2-3 месяца, но мы сможем продержаться на плаву. Но, если это все продлится дольше, то будет крайне тяжелая ситуация", - уверен владелец сети бургерных Адам Сусан.

Комендантский час также введен в Румынии и Черногории. В Польше закрыты непродовольственные магазины в торговых центрах и учреждения культуры.

В Париже ресторанам и барам запрещено работать даже на вынос. Во Франции - самая тяжелая во всем Евросоюзе ситуация с эпидемией. Страна на первом месте в Старом Свете по количеству выявленных случаев COVID-19 – один миллион девятьсот тысяч. И почти все из них - не просто выявленные, а реально заболевшие. Новые приросты бьют все рекорды. Почти 36 тысяч за минувшие сутки. В палатах реанимации и интенсивной терапии не хватает мест. Как и весной, тяжелых пациентов эвакуируют в Германию.

В ФРГ ситуация лучше, чем в Пятой Республике: намного ниже летальность, количество выявленных случаев - 726 тысяч, активных из них всего - треть. В первых числах ноября Германия ввела "мягкий локдаун'" - деятельность сферы услуг серьезно ограничили, при этом оставили открытыми учебные заведения. В последние дни прирост заболевших замедлился. Однако власти предупреждают: расслабиться придется не скоро.

"Мы должны готовиться к тому, что ситуация в ближайшие недели может ухудшиться. Некоторые клиники могут исчерпать лимит своих коек, и пациенты не смогут получать должное лечение. Мы должны предотвратить это. Нам нужно снижать количество инфицированных до уровня, с которым наша медицина справится без проблем. Поэтому карантинные меры буду с нами надолго", - сказал президент института имени Роберта Коха Лотар Вилер.

Италия. Неаполь. Медицина более бедного юга страны с потоками больных явно не справляется. Очередь из легковушек растягивается на часы. В них - пациенты с коронавирусом, которые не могут попасть в больницу и получить лечение. Помощь медики из машин скорой помощи им оказывают прямо в личном автотранспорте: дают кислород и ставят капельницы.

Эта неделя бьет ковидные антирекорды по всему миру. Число заболевших превысило отметку в 52 миллиона. США, по-прежнему, на первом месте - за сутки еще 145 тысяч новых случаев. Горячей точкой стал Техас. Это первый штат, где число инфицированных превысило миллион. Прямо на улицах натягивают тенты. Это будут мобильные госпитали. Сюда же привезут 10 временных рефрижераторных трейлеров для морга. Местная вспышка COVID-19 грозит стать одним из самых сильных всплесков эпидемии в США.

А в Южной Дакоте играют в демократию. С масками. Мэр крупнейшего города Су-Фолс отклонил решение местного совета об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Аргументировав это тем, что у жителей должно быть право выбора, и полиция не должна штрафовать на 50 долларов за отсутствие маски. Между тем, в Южной Дакоте за последний месяц заболел примерно каждый двадцатый житель.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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