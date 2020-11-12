Лавров прокомментировал протесты в Армении из-за соглашения по Карабаху

Оппозиция Армении требует отправить премьера Никола Пашиняна в отставку

Статус Карабаха будет определён после прояснения прав жителей региона. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что не стоит сейчас устанавливать искусственные сроки решения проблемы. Посол Азербайджана в Москве заявил, что Баку уже готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию. А пока наши миротворцы работают над механизмом по обмену пленными и телами погибших между Баку и Ереваном. Владимир Путин поручил Минобороны производить ротацию военнослужащих в контингенте не реже двух раз в год. Наши миротворцы уже заступили на дежурство.

Это первые полеты ударных Ми-24 и военно-транспортных Ми-8. Российские вертолеты - единственные, кому сегодня разрешено подниматься в небо над недавней зоной боев в Нагорном Карабахе.

Восемь машин этой ночью были переброшены на аэродром в Ереване. Они помогут военным добраться до труднодоступных районов. Будут доставлять продукты питания и гуманитарные грузы. И - главное - займутся патрулированием территории с воздуха.

Часть наземной группировки миротворцев уже прибыла в Карабах. Под контроль взят Лачинский коридор, соединяющий непризнанную республику с Арменией. А в ближайшие часы миротворческий пост развернут в Степанакерте, где несколько дней назад шли ожесточенные бои. Всего в рамках миротворческой миссии в регионе появится 16 таких постов. На всей территории, которую поделят на зоны "Юга" и "Севера", разместится контингент из почти двух тысяч российских военных, 90 бронетранспортеров и 4 сотен единиц спецтехники.

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания. Решение о создании совместного центра мониторинга позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Этот мониторинговый центр разместится на территории Азербайджана. Часть работы возьмут на себя специалисты из Турции. Но, как подчеркнули сегодня в МИД России, в зону конфликта будет допущена исключительно российская миротворческая миссия.

"Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Все это прописано в соглашении, заключенном между Ереваном и Баку при посредничестве России. Впрочем, в Армении его положения все еще вызывают протесты. Оппозиция уже несколько дней добивается от парламента отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня сам он заявил, что подписание документа было необходимо. В противном случае в окружении могли оказаться более 20 тысяч армянских солдат.

"Подписывая этот печальный документ о перемирии в Карабахе, я понимал, что я под угрозой не только политически, но и физически. Но для меня важнее было сохранить жизнь 25 тысяч армянских солдат. Почему я не подал в отставку, чтобы не подписывать этот документ? Это было бы дезертирством", - заявил Пашинян.

Премьер вынужден был покинуть официальную резиденцию и укрыться от протестующих. Накануне оппозиция не смогла собрать в парламенте необходимый кворум, чтобы поддержать его отставку. И теперь снова призывает граждан к акциям протеста. Отчасти пользуясь этой сложной ситуацией в своих политических целях.

"Там безусловно есть искренние люди, которым обидно, наверное, что все вот так завершается на данном этапе. Хотя, подчеркну еще раз, иллюзий о том, что 7 районов вокруг Нагорного Карабаха навеки останутся в том положении, в котором они оставались еще месяц назад, иллюзий не должно было быть. И я считаю, что ответственные власти должны были разъяснять это населению", - прокомментировал Лавров.

При этом новое соглашение открывает возможность вернуться в Карабах тысячам беженцев и вынужденных переселенцев, а также заняться восстановлением инфраструктуры, религиозных и исторических памятников под эгидой ЮНЕСКО. Все это станет возможным благодаря работе в регионе миротворческого контингента. Российская миссия в Нагорном Карабахе рассчитана на 5 лет с возможностью дальнейшего продления.

Екатерина Выскребенцева, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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