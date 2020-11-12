Семь миротворцев погибли при крушении вертолета над Синаем

Среди них - военнослужащие США, Франции и Чехии
Над Синайским полуостровом потерпел крушение вертолет UH-60 Black Hawk с международным миротворческим контингентом на борту.
Погибли пять военнослужащих США, один гражданин Франции и один гражданин Чехии, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность вертолета.
Как уточняет агентство, миротворческий контингент на Синае был размещен в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"