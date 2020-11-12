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Семь миротворцев погибли при крушении вертолета над Синаем

16:55
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Среди них - военнослужащие США, Франции и Чехии

Над Синайским полуостровом потерпел крушение вертолет UH-60 Black Hawk с международным миротворческим контингентом на борту.
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Погибли пять военнослужащих США, один гражданин Франции и один гражданин Чехии, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность вертолета.

Как уточняет агентство, миротворческий контингент на Синае был размещен в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем.

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Место крушения вертолета
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