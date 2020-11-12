Вакцину от COVID-19 предложили включить в национальный календарь прививок

Цена должна быть разумной

Вакцины от коронавируса должны быть включены в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) и национальный календарь прививок.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".

Включение препарата в ЖНВЛП позволит избежать завышения цен на него, передает ТАСС. Стоимость российской вакцины от коронавируса должна быть разумной и учитывать интересы и производителей, и потребителей, отметил зампредседателя Совбеза.

"Стоимость вакцины еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, которое планируется начать несколько позднее", - подчеркнул он.

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