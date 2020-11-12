Комиссия Мосгордумы по науке и промышленности одобрила проект бюджета на 2021 год

Проект закона ранее внес в столичный парламент мэр Москвы Сергей Собянин

Комиссия Мосгордумы по науке и промышленности рекомендовала столичному парламенту принять в первом чтении законопроект о городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Ранее проект закона был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Комментируя законопроект о городском бюджете, член комиссии по науке и промышленности Андрей Титов заявил, что он поддержит бюджет. "Я поддержу этот бюджет для промышленности, но, если возможно, хотел бы, чтобы он был увеличен", - сказал Титов (цитата по АГН "Москва").

Он пояснил, что на своем предприятии использовал практически все виды поддержки, которые работают в Москве. "Могу сказать, что они все мне помогли, причем многие помогли моментально, потому что, например, покупая станок и получая субсидию, я тут же организую рабочее место, начинаю платить зарплату, увеличиваю оборот, и налоги сразу растут. Это действительно правильная поддержка", - заявил парламентарий.

Заместитель руководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев рассказал о расходах на промышленность в бюджете. По его словам, объем расходов на поддержку промышленности на ближайшие три года составит 36,3 миллиарда рублей, из них в 2021 году - 10,9 миллиарда рублей.

"Внутри затрат на инфраструктуру, которая обеспечивает развитие современных производств, я бы выделил средства на развитие промышленных площадок, таких как особая экономическая зона "Технополис "Москва", "Руднево". За три года на эти цели планируется направить 12,9 миллиарда рублей, в том числе в следующем году - 1,9 миллиарда рублей", - сообщил Дитятев.

Говоря о бюджете, он также выделил затраты на инфраструктуру на ближайшие три года и ряд расходов на научную деятельность. "В целом, если говорить о расходах на науку, мы оцениваем их на ближайшие три года в размере 10,5 миллиарда рублей, из них 4,2 миллиарда рублей в следующем году", - добавил представитель ведомства.

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