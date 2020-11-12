Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста

Он планирует вернуться на работу в Baring Vostok

Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела о растрате 2,5 миллиарда рублей.

"Изменить фигурантам дела меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - постановил судья.

В частности, им запрещено покидать пределы своей квартиры с 20:00 до 6:00, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также находиться в помещении банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро до 12 января 2021 года, передает ТАСС.

Освобожденный американец заявил, что намерен вернуться к работе Baring Vostok. "Да, я намерен вернуться к работе в ближайшее время. Это позитивный шаг, но еще не окончательная победа, мы очень ждем суда по существу", - сообщил Калви РИА Новости.

Калви был арестован 15 февраля 2019 года. По версии следствия, он был акционером ПКБ - компании, которая взяла кредиты у "Восточного" на 2,5 миллиарда рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет оценили в 3 миллиарда рублей, тогда как следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"