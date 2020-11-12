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Людей эвакуируют из горящего торгового центра в Рязани (видео)

17:58
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Пожар начался в батутном центре

В Рязани загорелся крупный торгово-развлекательный центр "М5-Молл".

ЧП произошло по адресу: Московское шоссе, 65. На данный момент проводится эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ. Информации о пострадавших нет. Как передает RZN.info, пожар, предположительно, начался в батутном центре.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, произошло обрушение конструкций. С огнем борются 15 пожарных автомобилей и 47 человек личного состава. возгоранию присвоен третий ранг сложности. 

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