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Оперштаб Москвы объяснил решение властей закрывать заведения на ночь

18:44
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Практика показывает, что на вечеринках труднее всего соблюдать масочный режим

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ответил на вопросы жителей после введения новых ограничений. В частности, в штабе объяснили необходимость закрытия заведений в ночное время.

"Работающие ночью увеселительные заведения стали главными рассадниками COVID-19 в ряде стран весной. Практика показывает, что на ночных вечеринках труднее всего соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Днем посетители в большинстве соблюдают дистанцию и масочный режим", - говорится в сообщении оперштаба.

Также специалисты сообщили об эффективности системы QR-кодов и чек-инов.

"За первые 10 дней работы системы чекинов было официально зафиксировано 26 пересечений с заболевшими коронавирусом, более 1700 человек, оказавшихся под угрозой заражения, были своевременно оповещены для сдачи тестов", - заявили в штабе.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин запретил общепиту принимать посетителей с 23 часов до 6 утра с 13 ноября по 15 января. На этот же период мэр запретил культурные и досуговые мероприятия, в том числе выставки в музеях, а театры обязал обеспечить заполняемость зала не более чем на 25%.

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