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Стало известно о планах Трампа после поражения на выборах президента

19:32
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Политик не будет сидеть без дела

Президент США Дональд Трамп планирует создать конкурента телекомпании Fox News.

Таким способом действующий лидер хочет отомстить телеканалу, который ранее был лоялен Трампу, за заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах, об этом пишет Axios со ссылкой на собственный источник.

СМИ Трампа будет запущено после того, как в США огласят окончательные результаты выборов. Оно будет работать онлайн по месячной подписке. Подписчиков аккумулируют среди сторонников Трампа через базу данных их телефонных номеров.

Издание отмечает, что с помощью нового канала Трамп "собирается отдать много времени критике Fox".

Выборы президента США прошли неделю назад. Байден объявил о своей победе, а Трамп не признал своего поражения и заявил о намерении обратиться в суд. По мнению главы государства, подсчет голосов избирателей был произведен с нарушениями.

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