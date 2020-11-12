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Студентам медвузов разрешили тестировать пациентов на коронавирус

19:56
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Они будут приезжать на дом

Минздрав России разрешил привлекать студентов-третьекурсников медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи... лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более", - говорится в тексте документа.

Помимо этого, министерство здравоохранения рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19.

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