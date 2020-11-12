Студентам медвузов разрешили тестировать пациентов на коронавирус

Они будут приезжать на дом
Минздрав России разрешил привлекать студентов-третьекурсников медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому.
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи... лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более", - говорится в тексте документа.
Помимо этого, министерство здравоохранения рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"