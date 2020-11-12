Горевший в Рязани торговый центр частично обрушился

Губернатор поручил проверить все ТЦ области

Пожар в самом крупном торговом центре Рязани "М5 Молл" потушен.

Огнем были охвачены 500 квадратных метров. В результате пожара обрушились часть стены и крыша торгового центра. Очаг находился над батутным центром.

Из здания были эвакуированы 1200 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Источник ТАСС сообщает, что в здании сработали все системы противопожарной защиты.

"В момент возникновения задымления в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией. Персонал разблокировал все эвакуационные двери, что позволило в короткое время вывести на улицу более 1 200 человек, когда уже в коридоре со стороны батутного центра на последнем этаже наблюдался густой черный дым", - рассказал источник агентства.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех торговых центров региона после пожара.

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